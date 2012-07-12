Томенко назвал вероятную дату внеочередной сессии ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам возле Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где рассматривалась кассация на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу.

«Таким образом, они начинают сбор подписей за проведение внеочередной сессии. Это, очевидно, займет у них немного времени – нужно собрать 150 подписей, потом нужно их опубликовать», - сказал Н.Томенко.

В то же время он напомнил, что, согласно Регламенту, обнародование подписей является исключительно компетенцией председателя Верховной Рады.

«Поскольку Литвин в отпуске, то кто это опубликует? Но в общих чертах, предварительно, все же 31 июля является наиболее вероятной датой, когда состоится заседание», - добавил он.

Н.Томенко сообщил, что оппозиция внимательно будет изучать повестку дня внеочередной сессии парламента для того, чтобы определиться относительно своего участия в ней.

«Как мы действуем, мы еще решения не приняли. Если в перечне вопросов будет освободить от должности Литвина, то там нам нечего делать. Если в перечне вопросов будут серьезные вопросы, тогда мы будем собираться и решать. Будем исходить из ситуации повестки дня сессии», - отметил Н.Томенко.