Томенко назвал вероятную дату внеочередной сессии ВР
Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявляет, что представители провластного большинства начали сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам возле Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где рассматривалась кассация на приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу.
«Таким образом, они начинают сбор подписей за проведение внеочередной сессии. Это, очевидно, займет у них немного времени – нужно собрать 150 подписей, потом нужно их опубликовать», - сказал Н.Томенко.
В то же время он напомнил, что, согласно Регламенту, обнародование подписей является исключительно компетенцией председателя Верховной Рады.
«Поскольку Литвин в отпуске, то кто это опубликует? Но в общих чертах, предварительно, все же 31 июля является наиболее вероятной датой, когда состоится заседание», - добавил он.
Н.Томенко сообщил, что оппозиция внимательно будет изучать повестку дня внеочередной сессии парламента для того, чтобы определиться относительно своего участия в ней.
«Как мы действуем, мы еще решения не приняли. Если в перечне вопросов будет освободить от должности Литвина, то там нам нечего делать. Если в перечне вопросов будут серьезные вопросы, тогда мы будем собираться и решать. Будем исходить из ситуации повестки дня сессии», - отметил Н.Томенко.