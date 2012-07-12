Герега обещает не затягивать с просьбой о выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Герега сказала сегодня на брифинге перед началом сессии.

Секретарь Киевсовета отметила, что, согласно законодательству, после соответствующего решения депутатов она на протяжении 14 дней должна обратиться в Верховную Раду.

На сегодня в повестке дня работы сессии стоит вопрос относительно рассмотрения заявления Л.Черновецкого о его отставке.

«Я не буду медлить, и брать 14 дней. Мы возьмем пару дней, подготовим заявление и направим его в Верховную Раду о назначении выборов городского головы», - сказала Г.Герега.

По словам секретаря Киевсовета, сейчас она не может спрогнозировать, удовлетворят ли депутаты просьбу Л.Черновецкого.

Вместе с тем она заверила, что в случае удовольствия, согласно законодательству, будет выполнять полномочия Киевского городского головы, и делать это в таком же режиме, как до сегодняшнего дня.

«Вы знаете, что по поручению Киевского городского головы я веду и готовлю пленарные заседания. Делаю это, руководствуясь исключительно законами Украины, регламентом и интересами киевлян. Заверяю вас, что я и Киевсовет будем работать так же, в таком же формате», - отметила Г.Герега.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Л.Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Частью второй статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что заместитель городского головы - секретарь Киевсовета временно осуществляет полномочия Киевского городского головы в случае освобождения головы от должности в связи с досрочным прекращением его полномочий.