Луценко предлагает перенести суд над ним в Быковню

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко сказал после отказа судьи предоставить для ознакомления заявления двух свидетелей: прокуроров Вячеслава Перча и Галины Климович относительно невозможности их прибытия на судебное заседание для дачи показаний.

«Вношу ходатайство заклеить мне рот скотчем, глаза тоже заклеить скотчем и проводить суд, как вздумается, поскольку я лишен всех прав защищаться. Кроме того, простите, но давайте перенесите суд в Быковню, повесьте мне табличку «Луценко Юрий Витальевич 2012 год» и все. Это сборище не может называться судом. Это шабаш. Так зачем я здесь? Я четвертый день сижу на баралгине, отправьте меня в камеру и все, я все равно не имею никаких прав. Делайте что хотите», - заявил Ю.Луценко.

Он обвинил А.Медушевскую в полном игнорировании положений Уголовно-процессуального кодекса.

«Вы думаете, Ваша честь, вернее, бесчестие, что сесть под герб Украины, одеть этот кусок ткани и называть себя судом? Это не процесс, это издевательство над правосудием. Все, что я говорил об украинском кривосудии когда-то, - это десятая часть того, что в действительности происходит. Вы даже, в отличие от Вовка (судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк - УНИАН), не создаете видимость соблюдения Уголовно-процессуального кодекса», - сказал Ю.Луценко, обращаясь к судье.