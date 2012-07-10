Судья игнорирует Луценко и продолжает читать показания

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председательствующая начала зачитывать показания бывшего руководителя следственно-оперативной группы, которая расследовала дело об отравлении В.Ющенко, Галины Климович.

Услышав это, Ю.Луценко выразил очередной протест на действия судьи, отметив, что эти показания свидетелем были предоставлены совсем по другому уголовному делу, по которому ему уже вынесен приговор.

Тем не менее, Г.Медушевская никак не отреагировала на это и продолжила оглашение показаний.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности министра он продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как говорится в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче В.Сацюка.