Суд начался без Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 председательствующий судья Константин Садовский открыл заседание.

В зале судебных заседаний присутствуют защитники Ю.Тимошенко Сергей Власенко и Александр Плахотнюк, депутат Европарламента, бывший президент ЕП Пэт Кокс, около 10 народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», около 10 сторонников Ю.Тимошенко и журналисты.

Ю.Тимошенко отсутствует на заседании.

Зал заполнен людьми на две трети.

Ю.Тимошенко не доставлена в зал судебных заседаний по состоянию здоровья.

На заседании также отсутствуют защитники экс-премьер-министра Евгения Тимошенко и Андрей Кожемякин.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.