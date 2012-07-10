На суд над Тимошенко приехал Кокс

Как передает корреспондент УНИАН, П.Кокс вошел в зал судебных заседаний вместе с группой своих консультантов.

Также в это время в зал судебных заседаний продолжают подходить народные депутаты от БЮТ.

Кроме того, на процессе присутствуют представители дипломатического корпуса некоторых стран, в частности Польши.

Как сообщал УНИАН, П.Кокс вместе с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским осуществляют от имени Европарламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко.