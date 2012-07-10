На суд над Тимошенко приехал Кокс
09:59, 10 июля 2012Политика
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В Харьков на заседание Киевского районного суда города по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации ЕЭСУ прибыл экс-президент Европейского парламента Пэт Кокс.
Пет Кокс зашел в зал суда
Как передает корреспондент УНИАН, П.Кокс вошел в зал судебных заседаний вместе с группой своих консультантов.
Также в это время в зал судебных заседаний продолжают подходить народные депутаты от БЮТ.
Кроме того, на процессе присутствуют представители дипломатического корпуса некоторых стран, в частности Польши.
Как сообщал УНИАН, П.Кокс вместе с бывшим Президентом Польши Александром Квасневским осуществляют от имени Европарламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко.
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