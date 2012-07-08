Совершено нападение на автобус "Останньої барикади"

Вблизи Украинского дома совершено нападение на автобус "Останньої барикади".

Об этом сообщает насвоей странице вFacebookнародный депутат ЮрийСтець.



"Несколькоминут назад,когда автобус "Останньої барикади" со звуковойаппаратуройдвигался в сторонуУкраинского дома,в машинуполетелкамень.Разбилизаднее стекло.За рулем былСлаваПономарев.



Вызвали милицию,хотя естьподозрениена них самих... ",- отмечено всообщении.

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