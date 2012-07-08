Комитет ПА ОБСЕ обсудил дело Тимошенко
Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам в рамках ежегодной сессии обсудил дело незаконно заключенной экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, докладчиком по этому вопросу выступил Коскун Коруз (Нидерланды), который за день до ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (4 июля) посетил Юлию Тимошенко в харьковской больнице.
Юлия Тимошенко и Коскун Коруз почти два часа обсуждали тему важности проведения в Украине независимой судебной и пенитенциарной реформ. "Я благодарен власти Украины за разрешение посетить Юлию Тимошенко. Я надеюсь, что этот визит будет способствовать тому, что Украина продемонстрирует свою приверженность ценностям ОБСЕ и диалогу с нашей организацией", - сказал европейский политик после посещения Юлии Тимошенко.
"У меня есть позитивное ощущение об уголовно-процессуальных изменениях, но одновременно я серьезно обеспокоен делом против Юлии Тимошенко. Это дело должно быть прозрачным", - подчеркнул Коскун Коруз.
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Напомним, с 5 по 9 июля в Монако проходит ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ "ОБСЕ: Регион перемен". На сессии планируется принять резолюцию в связи с предстоящим председательством Украины в ОБСЕ.
Представитель Италии Маттео Мекаччи, который является основным автором резолюции по Украине, считает необходимым обратить внимание власти Украины на то, что в регионе ОБСЕ не должно быть политических заключенных. "ПА ОБСЕ призывает Украину обеспечить функциональность, независимость и транспарентность судебных органов путем выполнения обязательств ОБСЕ, в частности, эффективное право на справедливый суд и соблюдение принципа равенства сторон при рассмотрении уголовных дел", - говорится в проекте резолюции.
Кроме того, в проекте резолюции подчеркивается необходимость укрепления института Омбудсмена и обеспечении пребывания на этом посту "лица, имеющего соответствующий опыт в области прав человека".
"ПА ОБСЕ отмечает, что страна, которая председательствует в ОБСЕ, несет особую ответственность, поскольку должна подавать достойный пример в деле выполнения этих обязательств", - подчеркивается в проекте документа.
Организация считает, что Украина должна решить все вопросы верховенства закона до начала выполнения своих функций в качестве председателя ОБСЕ. Речь идет в том числе о необходимости изменений Конституции и уголовного законодательства, в частности, пересмотра статей 364 и 365, о реформировании прокуратуры путем передачи ее некоторых функций другим соответствующим учреждениям.
"ПА ОБСЕ настоятельно призывает власть Украины без каких-либо предварительных условий обеспечить здоровье и гарантировать медицинское обслуживание бывшим чиновникам, которые сейчас находятся в тюрьме, - Юрию Луценко, Валерию Иващенко и Юлии Тимошенко, а при необходимости разрешить лечение независимыми врачами за пределами тюрем", - отмечается в проекте резолюции.
Парламентская организация также "призывает власть Украины разрешить доступ ОБСЕ к Юлии Тимошенко и другим заключенным бывшим чиновникам".