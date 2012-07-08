Литвин: сайт парламента атакуют хакеры

Владимир Литвин рассказал, что на сайт Верховной Рады осуществляются хакерские атаки. По словам спикера, за 30 секунд бывает 20 миллионов запросов, пишет Gazeta.ua.

Также он предостерег от радикальных призывов, "это может расцениваться как покушение на конституционный строй". Проба силы, по мнению Литвина, может спровоцировать власть на непредсказуемые действия.

Комментируя свою отставку, Литвин отметил, что "в политике всегда присутствуют эмоции, но это решение было спокойным и взвешенным".

Относительно голосования фракции за языковой закон сказал, что его предали.

"Это рана на сердце, которая кричит", - подчеркнул Литвин. Однако считает, что не может выйти из партии: "Я не брошу 300 тысяч человек".