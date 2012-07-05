Парламент проголосовал за видео на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 269 карточек, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон на рассмотрение парламента внес народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский. Законом предусмотрено внедрить систему видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения, что должно обеспечить передачу изображения с участка для возможности его просмотра на соответствующем веб-сайте в сети интернет, сохранение информации.

Предлагается в обязательном порядке установить системы видеонаблюдения в помещениях для голосования обычных избирательных участков.

Требование по установке системы видеонаблюдения не будет распространяться на окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии зарубежного избирательного участка, специальные избирательные участки, а также на Центральную избирательную комиссию.

В законе предусмотрено, что система видеонаблюдения состоит из не менее чем двух веб-камер, которые устанавливаются в помещении для голосования участковой избирательной комиссии, а также средств записи и сохранения информации, обработки данных для передачи изображения, передачи информации на соответствующий веб-сайт в сети интернет. Веб-камеры должны располагаться таким образом, чтобы не нарушать тайну волеизъявления избирателей и обеспечить условия для свободного формирования избирателем своей воли и ее свободного проявления, одновременно обеспечивая контроль общественности за соблюдением процедуры голосования и подсчета избирательных бюллетеней.

Законом также предусматривается, что участковая избирательная комиссия обеспечивает начало непрерывного функционирования системы видеонаблюдения в день голосования для возможности передачи видеоизображения с участка и его просмотра в режиме реального времени на соответствующем веб-сайте в сети интернет не позже начала подготовительного заседания соответствующей участковой избирательной комиссии и прекращает функционирование в таком режиме после окончания голосования

После окончания голосования на избирательном участке и до подписания протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, в том числе с пометкой "уточненный" и о повторном подсчете голосов, участковая избирательная комиссия обеспечивает функционирование системы видеонаблюдения в режиме видеозаписи и сохранения видеоизображения. Материалы видеонаблюдения в данном случае могут предоставляться по запросу в порядке, установленном ЦИК.

Законом предусмотрено, что трансляция видеоизображения, полученного при помощи системы видеонаблюдения из помещения для голосования участковой избирательной комиссии во время голосования, осуществляется на соответствующем веб-сайте в сети интернет. В соответствии с законопроектом, материалы видеонаблюдения хранятся в течение одного года со дня официального обнародования результатов выборов депутатов, после чего уничтожаются в установленном ЦИК порядке.

Финансирование всех этих мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для создания и внедрения системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году необходимы средства в сумме 993,6 млн грн. Выделение дополнительного ресурса Центральной избирательной комиссии в сумме 993,6 млн грн. предусматривается осуществить за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – 350 млн. грн и ввозной пошлины – 643,6 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.

4 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год о выделении почти 1 млрд грн на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.