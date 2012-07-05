Литвин перенес визит в Израиль из-за перипетий в парламенте

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Виктория Шведова.

«Визит перенесен из-за сложной ситуации в парламенте», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, утром 4 июля председатель ВР В.Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку из-за принятия парламентом языкового закона.

В парламенте завтра состоится заседание Согласительного совета, на котором будет рассматриваться заявление В.Литвина о сложении полномочий председателя Верховной Рады.