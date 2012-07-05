Литвин перенес визит в Израиль из-за перипетий в парламенте
18:16, 05 июля 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин перенес свой официальный визит в Израиль, который был запланирован на начало будущей недели.
|Владимир Литвин уже не летит в Израиль
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Виктория Шведова.
«Визит перенесен из-за сложной ситуации в парламенте», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, утром 4 июля председатель ВР В.Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку из-за принятия парламентом языкового закона.
В парламенте завтра состоится заседание Согласительного совета, на котором будет рассматриваться заявление В.Литвина о сложении полномочий председателя Верховной Рады.
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