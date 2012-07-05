Парламент внес изменения в Налоговый кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом Налоговый кодекс приводится в соответствие с Конституцией Украины в части перераспределения полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров в связи с проведением административной реформы.

Предусмотрено, что плательщики налога на прибыль (кроме новосозданных, производителей сельскохозяйственной продукции, неприбыльных учреждений (организаций) и налогоплательщиков, у которых доходы, которые учитываются при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный налоговый период не превышают 10 миллионов гривень) ежемесячно платят авансовый взнос с налога на прибыль в порядке и в сроки, которые установлены для месячного налогового периода, в размере не меньше 1/12 начисленной к уплате суммы налога за предыдущий отчетный (налоговый) год без представления налоговой декларации.

Плательщики налога, которые зарегистрированы в течение отчетного (налогового) года (новсозданные) платят налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговому) году без предоставления налоговой декларации за отчетные (налоговые) периоды (календарный квартал, полугодие и девять месяцев) без уплаты авансового взноса.

Налогоплательщики, у которых доходы, которые учитываются при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный (налоговый) период не превышают десять миллионов гривень, и неприбыльные учреждения (организации) платят налог на прибыль на основании налоговой декларации, которую подают в органы государственной налоговой службы за отчетный (налоговый) год без уплаты авансового взноса.

В случае, если плательщик налога, который платит авансовый взнос, по итогам первого квартала отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, он имеет право подать налоговую декларацию и финансовую отчетность за первый квартал.

Такой плательщик налога авансовых взносов во втором – четвертом кварталах отчетного (налогового) года не осуществляет, а налоговые обязательства определяет на основании налоговой декларации по итогам первого полугодия, трех кварталов и за год, которая подается в орган государственной налоговой службы в порядке, предусмотренном кодексом.

Плательщик налога, который по итогам прошлого отчетного (налогового) года не получил прибыли, налоговые обязательства не насчитывал и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам первого квартала получает прибыль, должен подать налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и за отчетный (налоговый) год для начисления и уплаты налоговых обязательств.