Аппарат ВР зарегистрировал заявление Литвина об отставке

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер фракции ПР А.Ефремов отметил, что для того, чтобы рассматривать вопрос об увольнении Литвина, «необходимо иметь соответствующее заявление». «Я это заявление не видел», - сказал А.Ефремов. По его словам, говорить «о какой-то отставке преждевременно». На повторный вопрос, будет ли рассматриваться вопрос об отставке Литвина, Ефремов ответил, что «я говорю, что с момента подачи заявления как минимум следующий день мы можем рассматривать вопрос об отставке. А заявления никто не видел, и поэтому говорить о рассмотрении этого вопроса преждевременно».

Позже в СМИ появилася информация, что новым председателем Верховной Рады в случае отставки Владимира Литвина может стать Иван Плющ. Однако сам политик заявил, что ему должности никто не предлагал, зато он выступает за роспуск парламента.

Также большинство в Раде задумалось о том, может ли закон вступить в силу за подписью первого вице-спикера Адама Мартынюка.