У Литвина заверяют, что спикер здоров и весь день трудится в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВР Виктория Шведова, комментируя заявления некоторых политиков о том, что В.Литвин якобы болеет.

«Председатель Верховной Рады работает в Верховной Раде в своем кабинете», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиции сегодня заявили о том, что председатель ВР болеет. Об этом заявил, выступая на митинге возле Украинского дома, народный депутат Юрий Одарченко.

Он напомнил, что в день принятия языкового закона 3 июля В.Литвин имел длительные переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«Все закончилось тем, что он (В.Литвин – УНИАН) находится на больничном, и закон пока еще не подписан», - сказал депутат.