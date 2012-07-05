Тимошенко: Янукович бросил вызов нации

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая проходит курс реабилитации в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, призывает сограждан бороться за украинский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.Тимошенко на брифинге в Харькове обнародовал ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

«Я с вами, боритесь. А все, кто имеет возможность, собирайтесь возле Украинского дома на линии фронта за Украину», - говорится в заявлении.

Ю.Тимошенко выразила сожаление, что не имеет возможности непосредственно принимать участия в акциях протеста возле Украинского дома.

По ее мнению, «Украиной руководят люди, которым эта страна не нужна». «У нас у власти вновь те, которым эта страна с ее языком, культурой и историей, с ее великим духом - чужая и ненужная», - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, голосование за языковой закон 3 июля засвидетельствовало, что власть равнодушно относится ко всем гражданам страны. «Янукович объявил войну уже не оппозиции и не отдельным демократическим ценностям, а независимой Украине как таковой. Он бросил вызов целой нации», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По ее мнению, первое решение, которое должна принять оппозиция в новом составе парламента, - это «аннулирование всех преступных законов».

«Родной язык – это железобетонная стена, последний бастион, предел, за который отступать нельзя, потому что дальше - тотальная пустыня», - подчеркнула Ю.Тимошенко.