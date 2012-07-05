Яценюк думает, что веб-камерами на участках хотят запугать избирателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», об этом он сказал во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.

К.Ламерс отметил высокий уровень кооперации между Украиной и НАТО.

А.Яценюк сказал, что оппозиция поддерживает высокий уровень кооперации и подчеркнул неприемлемость для Украины внеблокового статуса. «Изменение закона об Основах национальной безопасности и обороны – это не что иное, как победа российского внешнеполитического ведомства. Это ограничило Украину во внешнеполитическом маневре», - добавил он.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО подчеркнул, что НАТО хочет тесного сотрудничества с Украиной и углубленной интеграции между Украиной и Европейским Союзом.

Председатель Совета Объединенной оппозиции отметил важность, как сотрудничества с НАТО, так и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

А.Яценюк подчеркнул, что оппозиция поддерживает кооперацию с НАТО, однако Президент Виктор Янукович считает «такую кооперацию индульгенцией для него относительно политических преследований и уничтожения демократии в стране». На это президент Парламентской ассамблеи отметил, что для НАТО ценности - превыше всего, в первую очередь ценности демократии, и нет обстоятельств, в связи с которыми таким ценностям может быть преданы.

Стороны обсудили вопрос проведения честных и открытых выборов в октябре 2012 года в Украине. На вопрос президента ПА НАТО относительно решения парламента о выделении средств на закупку веб-камер для избирательных участков А.Яценюк ответил: «Такой акт имеет две цели. Первая - запугать избирателей, якобы власть будет знать о том, кто и как голосует. Вторая - украсть из бюджета средства. И в этом нет ничего общего с прозрачными и честными выборами».

Он обратился к коллегам из Парламентской ассамблеи НАТО, ОБСЕ и БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека), отметив, что такое решение является сверхтревожным сигналом: «Установление этих камер однозначно подрывает демократичность выборов».

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "Создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн. грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.

2 июля премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.