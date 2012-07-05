Партия регионов угрожает Литвину судом

Фракция Партии регионов обратится в суд в случае, если председатель Верховной Рады Владимир Литвин не подпишет языковой закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер этой фракции Александр Ефремов.

По его словам, Конституция Украины, в частности ст. 94, четко определяет, что председатель ВР должен подписать закон перед тем, как он поступит Президенту.

«Каких-то норм, которые давали бы право спикеру парламента не подписывать закон, проголосованный в зале, просто нет. Правда, нет норм наказания за то, что спикер не подписывает это», - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что если большинство принимает соответствующее решение, то один человек не должен мешать продвижению данного закона.

«В противном случае будут судебные процедуры. Одно из представлений будет сделано уже сегодня», - сказал А.Ефремов, добавив, что Партия регионов будет обращаться в разные судебные инстанции.