Янукович подумает о языках после подписи спикера и экспертизы

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

Как только подписанный председателем парламента закон «Об основах государственной языковой политики» поступит к главе государства, отметил Ю.Мирошниченко, будет проведена его всесторонняя экспертиза - и только на ее основе будет приниматься решение относительно закона.

«Не будет никаких предварительных выводов или оценок закона и процедуры его принятия, пока обстоятельно и всесторонне не будут изучены все экспертные выводы», - напомнил Ю.Мирошниченко позицию Президента, которую глава государства озвучил на встрече с руководством парламента и депутатских фракций.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла закон «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.

Оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, несколько депутатов заявили, что не голосовали за данный закон, еще несколько – отозвали свои голоса.

Также лидеры оппозиции заявили, что председатель ВР Владимир Литвин на встрече с ними пообещал, что не подпишет языковой закон.

В то же время пресс-секретарь спикера отметила, что В.Литвин никого не уполномочивал делать заявления о том, что он не подпишет языковой закон.

Она подчеркнула, что подписание В.Литвиным закона об основах государственной языковой политики возможно лишь при условиях четкого соблюдения норм закона о Регламенте, который содержит четкую процедуру рассмотрения законопроектов и их подготовки на подпись руководителю парламента.