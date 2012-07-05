Верховная Рада начнет работать с 4 сентября

11:30, 05 июля 2012
Политика
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Верховная Рада приняла постановление «О календарном плане проведения 11-й сессии Верховной Рады Украины шестого созыва».

Верховная Рада решила, как будет работать после отпуска

 

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что сессия начнется 4 сентября, а завершится 14 декабря 2012 года.

Предусмотрено проведение за этот период 7 недель пленарных заседаний, для работы в комитетах, фракциях и комиссиях запланированы 5 недель, для работы с избирателями – 3 недели.

Кроме того, предусматривается проведение 7 Часов вопросов к правительству.

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