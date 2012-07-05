Верховная Рада начнет работать с 4 сентября
11:30, 05 июля 2012Политика
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Верховная Рада приняла постановление «О календарном плане проведения 11-й сессии Верховной Рады Украины шестого созыва».
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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусмотрено, что сессия начнется 4 сентября, а завершится 14 декабря 2012 года.
Предусмотрено проведение за этот период 7 недель пленарных заседаний, для работы в комитетах, фракциях и комиссиях запланированы 5 недель, для работы с избирателями – 3 недели.
Кроме того, предусматривается проведение 7 Часов вопросов к правительству.
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