Верховная Рада начнет работать с 4 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что сессия начнется 4 сентября, а завершится 14 декабря 2012 года.

Предусмотрено проведение за этот период 7 недель пленарных заседаний, для работы в комитетах, фракциях и комиссиях запланированы 5 недель, для работы с избирателями – 3 недели.

Кроме того, предусматривается проведение 7 Часов вопросов к правительству.