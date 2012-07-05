Украинцы Европы возмущены тем, как власть «разводит» народ, который ее кормит

Об этом идет речь в заявлении украинских организаций Европы, текст которого передан УНИАН.

“248 представителей провластных сил в Верховной Раде в очередной раз выступили против национальных интересов Украины и, по сути, начали процесс уничтожения языка народа, который их кормит. Данным законом, де-факто, в Украине вводится второй государственный язык – русский, что повлечет медленное вытеснение украинского языка из общественного пользования и его упадок”, - отмечают авторы заявления.

Представители организаций украинцев Европы назвали такой шаг антигосударственным, а также очередным проявлением антиукраинской политики.

“Невзирая на массовые протесты граждан, власть нагло, по их же словам, «разводит» собственный народ, превращая Государство Украина в сырьевой придаток кучки олигархов”, - отмечают заграничные украинцы.

В документе они выразили убеждение, что политика нынешней украинской власти, которая заключается, в том числе в уничтожении парламентаризма и деукраинизации образования и кинопроката ведет к потере государственности и геноциду украинского народа.

“Мы, представители украинских организаций Европы, выражаем наш протест против политики действующей власти, в частности против «языкового» закона и деукраинизации страны. Работая на чужбине для обеспечения минимальных условий для существования наших семей в Украине и будучи наибольшим инвестором в украинскую экономику, мы прилагаем максимальные усилия для популяризации украинского языка и культуры, вместо этого действующая украинская власть делает все для их уничтожения. Последними действиями власть перешла Рубикон!”, - подчеркивают авторы заявления.

“В сложившейся ситуации мы осуждаем антиукраинскую политику действующего руководства Украины, отмежевываемся от любых действий украинской власти и заявляем, что она не представляет наших интересов, как граждан Украины. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы донести до политиков и народов стран нашего проживания правду о ситуации в Украине и будем призывать их не сотрудничать с руководством Украины! Необходимо четко различать украинский народ и кучку проходимцев, которые узурпировали власть в Украине!”, - заявили представители украинских организаций Европы.

Среди подписантов заявления – председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха, председатель Центрального союза украинцев в Германии Людмила Млош и другие. В целом – 30 подписей.