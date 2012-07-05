Милиция: народный депутат ударил гаишника кулаком в лицо

Вчера вечером в Киеве возле Украинского дома народный депутат Валерий Бабенко ударил кулаком в лицо сотрудника ГАИ.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как говорится в сообщении, 4 июля на службу по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на Европейской площади заступил наряд ДПС (Дорожно-патрульной службы) УГАИ, подчиненный ГУ МВД Украины в г. Киеве, в составе двух инспекторов и командира взвода ДПС.

«В 22.10 к Центру делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» подъехал автомобиль Mitsubishi Outlander XL и остановился на повороте с Владимирского спуска на Европейскую площадь. Сержант милиции, подойдя к водителю, представился и попросил перегнать машину в безопасное место, так как автомобиль был припаркован в нарушение требований правил дорожного движения, чем создавал опасную дорожную ситуацию другим участникам движения. Однако водитель в грубой форме отказался выполнять законное распоряжение работника Госавтоинспекции и стал кому-то звонить по мобильному телефону. Заметив конфликтную ситуацию, к машине направился старший наряда - командир взвода ДПС, старший лейтенант милиции. Офицер отрекомендовался и вежливо попросил водителя внедорожника представить документы для проверки. Через мгновение к автомобилю подошел мужчина, который представился народным депутатом Украины и владельцем транспортного средства. Старший лейтенант милиции предъявил служебное удостоверение, представился и объяснил господину депутату, что его автомобиль нужно переставить в другое место, так как именно здесь парковка запрещена правилами дорожного движения. В это время молодой человек, который управлял автомобилем, начал кричать, что его работники милиции истязали и применяли физическую силу. После этого народный избранник Бабенко Валерий Борисович, без каких-либо объяснений, ударил кулаком гаишника в лицо», - сообщили в милиции.

Впоследствии выяснилось, что водителем Mitsubishi является 22-летний сын парламентария, «который, вместо того, чтобы четко соблюдать правила дорожного движения и не вступать в споры с правоохранителями, вызвал своего отца для защиты якобы от неправомерных действий работника ГАИ», - отмечают в ОСО.

Потерпевшего госавтоинспектора госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: ссадина лица слева, закрытая черепно-мозговая травма. Он находится на стационарном лечении в госпитале Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Факт противоправных действий народного депутата зарегистрирован в Шевченковском РУ ГУМВД Украины в г.Киеве. Работники следственно-оперативной группы на месте происшествия провели ряд первоочередных следственных действий.

Руководство столичной милиции отмечает, что и в дальнейшем, во время выполнения служебных обязанностей, будет четко соблюдать требования действующего законодательства и действовать в пределах своих полномочий и компетенции, независимо от статуса лиц, которые будут прибегать к попыткам использовать свое положение вопреки законодательству, отмечается в сообщении.