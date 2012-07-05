В Раде готовятся заменить Литвина Мартынюком

В оппозиции уверяют, что это невозможно, пишет КоммерсантЪ-Украина.

По словам оппозиционеров, в регламенте содержится норма о том, что закон должен подписывать исключительно председатель ВР.

Представители власти, со своей стороны, ссылаются на положение регламента, согласно которому в отсутствие спикера его обязанности исполняет его первый заместитель.

"Мы сейчас изучаем этот вопрос, и скорее всего будет принято решение, что первый вице-спикер может подписывать закон. Это следует из принципа непрерывности власти",— заявил Валерий Камчатный, заместитель главы регламентного комитета. При этом он добавил, что при необходимости комитет утвердит и обнародует специальное разъяснение по этому вопросу.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада с драками приняла в целом закон о принципах государственной языковой политики, предложенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.