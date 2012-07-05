Регионалы намерены оберегать украинский язык как основу государства

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя областной организации Партии регионов Михаил Войтюк, комментируя возможные изменения в системе образования в регионе в связи с принятием закона об основах государственной языковой политики.

“В отдельных населенных пунктах и только при согласии общины будут открываться классы по ведению учебных занятий на языках национальных меньшинств. Однако будем следить, чтобы 99% школ области были украиноязычными. Мы будем оберегать украинский язык, потому что это основа государства”, - отметил М.Войтюк.

По его мнению, партия власти всячески будет способствовать, чтобы украинский язык в Хмельницкой области “чувствовал себя лучше, чем сейчас”. Для этого регионалы планируют обеспечивать украиноязычными учебниками учебные заведения.

“Вы знаете, что в настоящее время издательская деятельность направлена на то, что подавляющее большинство книг издаются на русском языке. По нашему мнению, это очень неправильно, и так не должно быть. На уровне Хмельницкого областного совета депутаты от ПР будут выступать за укрепление украинского языка”, - отметил заместитель председателя облорганизации ПР.

Вместе с тем М.Войтюк признал, что закон об основах государственной языковой политики отвечает европейскому выбору Украины.

Как передавал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняли закон об основах государственной языковой политики. Голосовали депутаты фракций ПР, “Народной партии” и КПУ. Оппозиция считает, что закон был принят с нарушениями конституционных норм и регламента. Сейчас по всей стране проходят акции протеста против подписания данного закона.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области действует 888 общеобразовательных учебных заведений, в которых учится 131,5 тыс. учеников. Преподавание предметов ведут 19,8 тыс. учителей.