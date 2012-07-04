Закон о языках не могут передать Януковичу без подписи Литвина

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подтвердил, что если председатель Верховной Рады не подпишет языковой закон, то он не может быть направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства УНИАН, что если председатель ВР не подпишет языковой закон, он не может быть направлен в Администрацию Президента, А.Ефремов сказал: «Ну если не подпишет, то конечно нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня Литвин заявил о своей отставке с должности председателя ВР.

В.Литвин отметил, что вчера на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины и в его отсутствии приняли скандальный закон.