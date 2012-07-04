Литвин подал в отставку и покинул ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

В.Литвин отметил, что вчера на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Эти мероприятия закончились где-то около 20 час. и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - подчеркнул В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин попросил включить этот вопрос в повестку дня работы ВР.