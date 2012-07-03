Янукович предлагает отказаться от привязки гривни к доллару
20:07, 03 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович предлагает отказаться от привязки курса гривни к курсу доллара США.
|Янукович обнародовал ежегодное послание Президента к Верховной Раде Украины. Фото president.gov.ua
"Валютная стабильность требует: отказа от использования искусственной привязки гривни к доллару США в качестве антиинфляционной меры и перехода к формированию гибкой динамики валютного курса в пределах валютного коридора", - сказано в послании.
Президент также считает, что валютной стабильности будет способствовать повышение прозрачности процесса курсообразования. Для этого Национальный банк Украины должен отчитываться об объемах ежедневных валютных интервенций, эффективности принимаемых мер и причинах возникновения кризисных ситуаций.
В.Янукович считает необходимым рассмотреть возможность введения налога на международные спекулятивные трансакции (“налога Тобина”).
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