65% украинцев «за» предоставление русскому языку статуса официального (опрос)

Такие результаты социологических опросов предоставил агентству УНИАН Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно результатам опросов, только 27% респондентов не поддерживают предоставления статуса официального русскому языку.

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть статус русского языка в Украине, и выбирая из трех предложенных вариантов ответы, 19% опрошенных сказали, что русский язык надо исключить из официального общения по всей территории Украины; 48% считают, что русский язык надо сделать вторым официальным в тех местностях, где большинство населения этого хочет; 26% опрошенных считают, что русский язык надо сделать вторым государственным на всей территории Украины.

Больше трети опрошенных (36%) считает, что Украинское государство должно обеспечивать возможность получения школьного образования на русском языке на всей территории Украины; 45% респондентов считают, что такое право должно обеспечиваться в тех местностях, где большинство населения этого хочет; 14% опрошенных думают, что государство вообще не должно обеспечивать такую возможность.

Каждый второй украинец (50%) считает, что русский язык и литературу, как отдельные предметы, надо преподавать во всех школах Украины, как русско-, так и украиноязычных; 42% считает, что эти дисциплины должны быть предметами на выбор - те ученики, которые хотят, могут их изучать; 4% думают, что русский язык и литературу вообще не нужно преподавать как отдельные предметы.

Каждый третий украинец (35%) соглашается, что изучению русского языка в украиноязычных школах должно уделяться такое же количество времени, как и на изучение украинского языка; 37% - что меньше, чем на изучение украинского языка, но больше, чем на иностранные языки (английский, немецкий и другие); и 22% - что должен выделяться такой же или меньший объем времени, нежели на изучение иностранных языков (английского, немецкого и других).

КМИС в период с 23 мая по 1 июня проводил всеукраинский опрос общественного мнения относительно русского языка. В опросе приняли участие 2042 респондента, проживающие во всех областях Украины (включительно с Киевом) и в Крыму согласно статистической выборкей, репрезентативной для населения Украины в возрасте, старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,3% - для показателей близких к 15%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Вместе с тем, как пишет "Украинская правда", в своей статье в "Комсомольской правде в Украине" Виктор Медведчук сообщил, что опрос КМИС проводился по заказу организации "Украинский выбор", которую возглавляет сам Медведчук. В то же время, в пресс-релизе КМИС не указано, по чьему заказу был проведен опрос.