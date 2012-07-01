Кличко определился с кандидатом от УДАРа в Броварах
15:39, 01 июля 2012Политика
2353
В Верховную Раду в мажоритарном округе в Броварах Киевской области от партии УДАР будет баллотироваться оппозиционный депутат Броварского городского совета Павел Ризаненко.
|Кличко встретился с жителями Броваров
По словам В.Кличко, каждый кандидат от Удара должен отвечать ряду критериев.
«Ключевые критерии, которым должны отвечать наши люди, – это желание инвестировать силы, знания, энергию и время в работу над изменениями в обществе. Быть специалистами своего дела и отвечать за то направление, которое они на себя берут. И самое важное – это моральные качества. Мы готовы сотрудничать с людьми, которые отвечают этим критериям. Павел Ризаненко им отвечает», - заявил В.Кличко.
В то же время, В.Кличко заявил, что УДАР выступает за единого кандидата от оппозиции в каждом мажоритарном округе на будущих парламентских выборах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter