Возле Олимпийского арестовали «феменок»

12:35, 01 июля 2012
Политика
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Возле НСК "Олимпийский" в Киеве задержаны 5 участниц движения Femen, протестовавших против приезда в Украину на закрытие Евро-2012 Президента Беларуси Александра Лукашенко. 

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, девушек задержали за мелкое хулиганство. Сегодня около 9.00 они полуобнаженными вышли из станции метро "Олимпийская".

Девушек доставили в служебное помещение милиции, где на них были составлены административные материалы.

Сегодня в 21.45 на НСК "Олимпийский" начнется финальный матч Евро-2012 между сборными Италии и Испании, на который ожидается прибытие ряда высокопоставленных лиц, в частности, президентов Польши и Беларуси Бронислава Коморовского и А.Лукашенко.

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