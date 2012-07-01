Возле Олимпийского арестовали «феменок»
12:35, 01 июля 2012Политика
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Возле НСК "Олимпийский" в Киеве задержаны 5 участниц движения Femen, протестовавших против приезда в Украину на закрытие Евро-2012 Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Девушек доставили в служебное помещение милиции, где на них были составлены административные материалы.
Сегодня в 21.45 на НСК "Олимпийский" начнется финальный матч Евро-2012 между сборными Италии и Испании, на который ожидается прибытие ряда высокопоставленных лиц, в частности, президентов Польши и Беларуси Бронислава Коморовского и А.Лукашенко.
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