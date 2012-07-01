Возле Олимпийского арестовали «феменок»

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, девушек задержали за мелкое хулиганство. Сегодня около 9.00 они полуобнаженными вышли из станции метро "Олимпийская".

Девушек доставили в служебное помещение милиции, где на них были составлены административные материалы.

Сегодня в 21.45 на НСК "Олимпийский" начнется финальный матч Евро-2012 между сборными Италии и Испании, на который ожидается прибытие ряда высокопоставленных лиц, в частности, президентов Польши и Беларуси Бронислава Коморовского и А.Лукашенко.