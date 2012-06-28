Американские юристы уехали от Тимошенко: без комментариев журналистам

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.30 микроавтобус с американскими юристами выехал с территории медицинского учреждения.

Американские юридические специалисты находились на территории Харьковской больницы около 5,5 часов.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, встреча с Ю.Тимошенко длилась около трёх часов.

К журналистам американские специалисты не подошли.

Как сообщал УНИАН, 22 июня министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил о заключении договора с американской юридической компанией Skadden относительно рассмотрения дела «Тимошенко против Украины» в Европейском суде по правам человека.

Раньше Президент Украины Виктор Янукович в интервью немецкому журналу SUPERillu заявил, что мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко. «Во всем мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Юлия Тимошенко. Но сейчас важно прояснить это дело с юридической точки зрения», - заявил Президент, добавив, что украинская сторона запрашивает для этого экспертную оценку американской компании Skadden.