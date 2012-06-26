Ющенко заявляет, что у него в крови еще осталось 5% диоксина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы относительно настаивания Генеральной прокуратуры провести повторную экспертизу по делу о его отравлении.

В частности, он напомнил о многочисленных экспертизах его крови, которые доказывали факт его отравления.

Экс-президент в очередной раз выразил удивление, почему через семь лет опять хотят провести экспертизу без объяснений, чем не устраивают предыдущие. В.Ющенко повторил позицию, что готов принять участие в новой экспертизе, но считает, что нужна международная экспертиза, а Генеральная прокуратура настаивает, чтобы это была исключительно национальная экспертиза.

``Я не отказываюсь от сдачи крови, я отказываюсь, чтобы эта сдача крови происходила в одностороннем порядке, а затем через два-три года скажут, что у В.Ющенко на седьмой год осталось 5% диоксина. Это так, у меня осталось 5% диоксина, но у меня есть образец крови 2005 года``, - сказал экс-президент.

Справка УНИАН. В начале сентября в 2004 г. во время президентской кампании кандидат в Президенты В.Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.Ющенко полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.Ющенко в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.Пшонка сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления В.Ющенко не было.

21 января 2011 года В.Ющенко вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.

11 апреля в 2011 г. первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. В.Ющенко, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.

11 октября в 2011 г. В.Ющенко заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.