Тюремщики уверяют, что Тимошенко завтра в автозак не будут сажать

Об этом сообщает пресс-служба ГПтСУ.

Как отмечается в сообщении, Ю.Тимошенко написала заявление об отказе от участия в судебном процессе, ссылаясь при этом на заключение немецкого профессора Карла Макса Айнгойпля.

Директор клиники "Шарите" ранее прибыл в Украину на один день для написания заключения о возможности участия Ю.Тимошенко в судебном заседании, хотя о таких рекомендациях сама Ю.Тимошенко соответствующим письмом просила своего лечащее врача Аннету Райсхауэр, сообщили в пресс-службе.

«В заключении немецкие медики советуют отказаться от транспортировки Ю.Тимошенко, чтобы не навредить успешному процессу лечения. Они также отмечают, что в последующие недели способность Ю.Тимошенко переносить нагрузки значительно улучшится», - сообщили в ГПтСУ.

Соответствующие документы (заявление Ю.Тимошенко и заключение немецких врачей) будут переданы в суд, отметили в пенитенциарной службе.

Как сообщалось, руководство Качановской колонии в Харькове, в которой отбывает наказание экс-премьер, в начале текущей недели получило на имя Ю.Тимошенко повестку в суд на слушание по делу ЕЭСУ на 25 июня. Министерство здравоохранения Украины рекомендовало создать комфортные условия для пребывания Ю.Тимошенко в помещении суда в связи с состоянием ее здоровья.

Председатель правления немецкой клиники "Шарите" Карл Макс Айнгойпль 23 июня посетил Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализницы" в Харькове и провел в палате ее медицинский осмотр.