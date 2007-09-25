Богатырева рассказала о нечестных методах ”пораженцев”

Лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА опровергает информацию о падении предвыборного рейтинга Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По словам Р.БОГАТИРЕВОЙ, «растущий рейтинг Партии регионов не дает покоя нашим политическим конкурентам».

«Готовя себя к поражению и работе в оппозиции, конкуренты находят новые уловки и применяют манипулятивные технологии. Все эти комментарии о якобы "падающем рейтинге" - всего лишь нечестные методы политической борьбы», - заявляет Р.БОГАТИРЕВА.

По ее словам, «наша оппозиция прекрасно осведомлена, что Партия регионов лидирует с большим отрывом, а поражение для оппозиции неминуемо».

«Досадно, - сказала также Р.БОГАТЫРЕВА, - что подобного рода информацию, не имеющую ничего общего с действительностью, распространяют не только политические силы-пораженцы, но и уважаемые издания».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, газета «Экономические известия» со ссылкой на свои источники в штабе Партии регионов сообщила, что Партия регионов отказалась от услуг американского политтехнолога Пола МАНАФОРТА, который руководил политическими кампаниями Партии регионов с 2005 года. Причина увольнения - падение рейтинга партии.