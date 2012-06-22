Шуфрич стал членом Национального Олимпийского комитета

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали все члены НОК Украины, присутствующие на заседании Генассамблеи.

При этом президент НОК Украины Сергей Бубка напомнил, что до этого Л.Супрун избрали почетным президентом Федерации фигурного катания.

Другим своим решением Генассамблея НОК Украины избрала членом НОК президента Федерации стрельбы из лука Нестора Шуфрича.

Отдельным решением члены Генассамблеи избрали Н.Шуфрича в состав Исполкома НОК Украины.

Перед этим С.Бубка объяснил, что по уставу Исполком НОК должен насчитывать 29 членов. До этого в составе этого органа была вакансия, и чтобы ее заполнить, в состав Исполкома избрали Н.Шуфрича.