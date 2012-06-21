Кравчук сомневается, что в ВР будет 300 голосов для русского языка

Такое мнение он выразил УНИАН, комментируя заявление члена фракции Партии регионов Вадима Колесниченко.

«Добиваться они могут чего угодно. И это их право. Но для того, чтобы внести изменения в Конституцию и изменить статью 10 Конституции, нужно ни много, ни мало 300 голосов. Как мы видим, в этом парламенте 300 голосов у них нет. Думаю, что и в следующем парламенте, учитывая ситуацию, которая есть в Украине, и политическую, и социальную, и экономическую, надеяться, что какая-то политическая сила сможет набрать 300 и больше голосов доверия избирателей, преждевременно», - сказал Л.Кравчук. Он отметил, что это вопрос уже 20 лет выносится на повестку дня и не решается. Л.Кравчук напомнил, что только благодаря компромиссу в 1996 году удалось принять Конституцию и статью 10 в такой редакции, как она есть сегодня. Л.Кравчук отметил, что статья 10 толкуется однозначно – «украинский язык государственный, языки региональных меньшинств и их развитие поддерживается государством и в целом применение языков в Украине регулируется специальным законом».

Л.Кравчук подчеркнул, что Конституционная ассамблея в своей работе будет руководствоваться действующей Конституцией и «реальным расположением политических сил». Он добавил, что в многонациональной стране всегда существует языковая проблема, однако ее нужно решать толерантно и деликатно, чтобы не возмущать людей и не делить, не рвать Украину на куски. «Конституционная ассамблея Конституции не принимает. У нее задача - лишь подготовить проект закона, который будет называться «О внесении изменений в Конституцию», - отметил председатель Конституционной ассамблеи. Л.Кравчук подчеркнул, что все эти заявления относительно двуязычности делаются лишь под выборы. «Я понимаю, что господин Колесниченко это говорит не потому, что он не знает реальной ситуации, он не такой примитивен. Он говорит под выборы. Он хочет иметь дополнительный авторитет той части населения, для которой вопрос русского языка является очень важным. Хотя хочу сказать, что русский язык сейчас доминирует в Украине – 95% журналов, телевидения, книжек на русском языке. И вопрос двуязычности не является проблемой для Украины», - добавил Л.Кравчук.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что в законопроекте, который подготовит Конституционная ассамблея, не будет положения о двух государственных языках, Л.Кравчук сказал: «Я не могу так сказать, потому что я не являюсь всей Конституционной ассамблеей. Я председатель. Я лично голосовать за такую двуязычность не буду».

Как сообщал УНИАН, сегодня. 21 июня, народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, заявил, что фракция Партии регионов будет добиваться внесения изменений в Конституцию Украины по введению двух государственных языков в государстве.

«Фракция Партии регионов и Партия регионов будут настаивать, чтобы мы, наконец, перешли к легализации существующей в Украине двуязычности, и во время работы Конституционной ассамблеи мы будем добиваться того, чтобы в новую Конституцию вошла формулировка о том, что в Украине действует два государственных языка – русский и украинский», - сказал он.