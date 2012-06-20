Костенко договорился с Ющенко, что никто не будет №1

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

По словам Ю.Костенко, это будет своего рода воссоздание «в какой-то мере модели НРУ за перестройку, с которой начиналась независимая Украина».

На уточняющий вопрос, на базе какой политической партии будет это объединение, поскольку участие блоков невозможно в выборах в ВР, Ю.Костенко отметил: «Это не так важно, еще на сегодняшний день не завершены дискуссии».

По его словам, он уже больше года ведет переговоры с лидером «Нашей Украины» Виктором Ющенко «относительно создания украинской политической силы». «И мы договорились, что никто из нас не является претендентом номер один, потому что это не именной блок», - отметил Ю.Костенко.

По его словам, речь идет о «политической силе, какая нужна для Украины, а не для Костенко или Ющенко».

Он подчеркнул, что необходимо создать «для Украины правоцентристскую политическую партию, которая будет иметь, рано или поздно, свое большинство в Верховной Раде Украины».

На вопрос, какие шансы, что данное объединение партий на базе одной из них пройдет в ВР, Ю.Костенко ответил: «На этих выборах пройдет, но не будет иметь большинства в парламенте».