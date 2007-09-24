”Список Цушко”: 3,5 млн. заробитчан поданы на отстранение от выборов

Министр внутренних дел Украины, член политсовета Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО заявляет, что милиция обнаружила 3,5 млн. украинцев, которые «давным-давно выехали из Украины, а у нас они постоянно голосовали за кого-то».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЦУШКО заявил на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, это было обнаружено в процессе выполнения поручения правительства об обнаружении лиц, которые незаконно получают от государства помощь по безработице.

"При этом, 2,5 млн. "мертвых душ" обнаружено в западных областях, и 1 млн. - в восточных и южных", - прибавил В.ЦУШКО.

Он отметил, что списки украинцев, работающих за границей, уже направлены в Центральную избирательную комиссию для исключения их из списков избирателей.

"Много партий посчитали и расплакались, поскольку для некоторых это привело к потере 5% голосов на выборах", - отметил представитель СПУ.