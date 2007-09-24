Табачник считает, что Гриценко надо обратиться к врачам

У вице-премьер-министра Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА есть вопрос к министру обороны Украины Анатолию ГРИЦЕНКО, ради чего тот увеличивает «террористическую угрозу для Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что у него есть вопрос к А.ГРИЦЕНКО, «ради чего увеличивать террористическую угрозу для Украины и, интегрируясь в Альянс, ради чего делать украинских юношей или офицеров пушечным мясом для США в каких-либо точках планеты».

«Ради чего врать украинскому народу, что членство в Альянсе дает гарантию безопасности?», - спросил Д.ТАБАЧНИК.

Комментируя заявления А.ГРИЦЕНКО о несовершенстве госбюджета и недостаточности финансирования армии, Д.ТАБАЧНИК отметил: «Я уже устал опровергать неправду, которую сеет и в письменном виде, и вербально министр обороны А.ГРИЦЕНКО». «Ему всегда что-то мешает», - добавил он.

По словам вице-премьера, если предыдущие министры обороны строили от 2 до 6 тысяч квартир в год, то при А.ГРИЦЕНКО сдается от 12 до 100 квартир в год.

Д.ТАБАЧНИК также раскритиковал А.ГРИЦЕНКО за ситуацию вокруг института Сухопутных войск, который был перенесен из Одессы во Львов.

По его словам, бюджет Министерства обороны «А.ГРИЦЕНКО согласовывает с Кабинетом министров через Президента». «Если он считает это нормальной формой работы, то я думаю, ему нужно обратиться к своим финансистам, чтобы они ему помогли, и к своим врачам, чтобы они ему дали пилюлю от излишнего честолюбия», - сказал вице-премьер.

Д.ТАБАЧНИК обвинил А.ГРИЦЕНКО в том, что тот не работает в правительстве «нормально, по-колежански». «Он занимается только одним – интегрирует нашу систему военную в НАТО, агитирует за НАТО, бесконечно обсуждает какие-то вопросы на правительстве, которые не имеют к его профессиональным обязанностям никакого отношения», - отметил он.

По его словам, в свое время А.ГРИЦЕНКО не отстаивал в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО увеличение финансирования для Министерства обороны. «Почему тогда так слабо он отстаивал свои права?», - поинтересовался Д.ТАБАЧНИК.