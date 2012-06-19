СМИ: Ющенко уже пишут речь о «жене Яценюка»

Во-первых, там стараются максимально сузить число спикеров, уполномоченных что-либо говорить от имени оппозиции, пишут Комментарии.

Во-вторых, лидеры оппозиции будут появляться на масштабных мероприятиях вместе, чтобы не дать возможности власти устами псевдооппозиционеров рассказывать о расколе в верхушке объединения.

В-третьих, рассматривается возможность оперативного введения штабом кризисного менеджмента там, где возникнут проблемы в ходе агитации. «Кризисников» якобы будет курировать «тушкоборец» Роман Забзалюк, и их уполномочат играть роль групп быстрого реагирования с выездом на места.

В КСД придумали еще и достаточно действенный механизм для тактического противодействия намерениям власти создать клоны оппозиции, запустив в общественное сознание лозунг: кто не с нами, тот с ними - Партией регионов и ее сателлитами. На практике этот лозунг воплотился в изгнание партии «Наша Украина» из рядов КСД, которое стало причиной того, что оппозиция нажила себе врага. Который при необходимых капиталовложениях (а своих денег у партии нет даже на финансирование партийного интернет-ресурса) и выходе на телеканалы способен сыграть чуть большую роль, чем в 2004 году сыграл Роман Козак, который со всех экранов рассказывал о жене-американке Ющенко. Теперь в качестве Козака может оказаться сам Ющенко.