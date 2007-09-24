Янукович: регионалов вынудили пойти на выборы

Партия регионов согласилась на досрочные парламентские выборы, когда Президент Виктор ЮЩЕНКО отдал приказ внутренним войскам двигаться на Киев. Об этом сегодня заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время прямого эфира в Херсоне, отвечая на вопрос, почему его партия согласилась принять участие во внеочередных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «когда мы увидели, что эта оранжевая команда вместе с белым братством пойдут на все, что угодно, даже на гражданский конфликт, и, не дай Бог, на гражданскую войну, мы приняли решение идти на выборы».

«Поєтому выборы есть, как говорят реальностью, и 30 сентября украинский народ даст ответ этим популистам, авантюристам, артистам, как их можно называть, я считаю, людям, утратившим политическое лицо, толкнувшим страну на очередную дестабилизацию. Политическую, и даже экономическую», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Кто-то из них должен ответить за это. Это небольшая кучка людей. Их лица все известны», - добавил лидер Партии регионов.