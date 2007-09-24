Костенко: ПР готовит фальсификации, но громче всех кричит «Держи вора!»

Лидер Украинской народной партии, представитель блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий КОСТЕНКО заявляет, что “Партия регионов сама готовит массированные фальсификации во время внеочередных выборов, но при этом громче всех кричит: «Держи вора!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он сказал во время пребывания во Львовской области, комментируя заявления представителей Партии регионов о намерении или не принять участие в выборах, или массово обжаловать их результаты.

“Пария регионов не сойдет с дистанции, но результаты для нее даже в Донецкой, Луганской областях и АР Крым не будут радужными”, - прогнозирует Ю.КОСТЕНКО.

Причиной этого он называет “нежелание избирателей на востоке, особенно малых предпринимателей и шахтеров, голосовать за Партию регионов”. “Говоря о фальсификациях, Партия регионов сама готовит массированные фальсификации, поскольку в восточных областях пока еще не развита демократическая политическая система, а поэтому оппонентам бело-синих действительно тяжело проконтролировать результаты выборов”, – отметил Ю.КОСТЕНКО.

При этом лидер УНП напомнил, что “на выборах 2006 года именно Партия регионов в наибольшей степени прибегла к фальсификациям результатов выборов в Донецкой, Луганской областях и АРК”. “Такой сценарий готовится и на нынешние выборы”, – считает Ю.КОСТЕНКО.

По его убеждению, "разговорам о массовых фальсификациях, способных влиять на результаты выборов в общенациональном масштабе, прекратятся тогда, когда в Украине состоится становление политических партий в европейском значении этого слова, - с разветвленной сетью организаций на низовом уровне".

"Пока мы имеем дело с виртуальными политическими проектами, существующими только в телерекламе, до тех пор будет сохраняться угроза, что результаты выборов будет "устанавливать" или админресурс, или криминалитет", - отметил Ю.КОСТЕНКО.