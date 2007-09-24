Бютовцы в крымских списках насчитали 19 тысяч «двойников»

Крымская организациям Блока Юлии Тимошенко заявляет о подготовке в Крыму некоторыми политическими силами массовой фальсификации результатов досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе лидер крымского БЮТ, депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва Андрей СЕНЧЕНКО заявил, что фальсифицировать выборы в Автономной Республике Крым собирается «партия власти» - то есть представители Партии регионов. «Очевидно, что в Крыму эта фальсификация делается теми людьми, которым принадлежит власть в стране и в Крыму», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

По его словам, у крымских «регионалов» началась «истерика», потому что их рейтинг в Крыму, по данным «бютовцев», упал до 37%. Поэтому, считает А.СЕНЧЕНКО, Партия регионов стремится путем фальсификации выборов «нарисовать» себе рейтинг повыше.

Как рассказал А.СЕНЧЕНКО, БЮТ провел проверку одного из трех районов Симферополя – Киевского района, в результате было обнаружено множество «двойников». Например, в список избирателей по одному и тому же адресу (в одной квартире) включены «Данилов Сергiй Тимофiйович» и «Данiлов Сергiй Тимофiйович». По словам А.СЕНЧЕНКО, такие «технические ошибки» носят масштабный характер, что говорит о спланированной акции по фальсификации выборов.

По словам А.СЕНЧЕНКО, в Крыму «бютовцы» обнаружили 19 тысяч «двойников», также обнаружено включение в списки несовершеннолетних детей и более 20 тысяч человек, возраст которых старше 85 лет. Как отметил А.СЕНЧЕНКО, в Крыму не проживает столько долгожителей. Всего, по оценкам лидера крымского БЮТ, в списки по Крыму включены лишних почти 40 тысяч человек – то есть объем фальсификаций составляет порядка 5% от тех, кто обычно принимает участие в выборах в Автономной Республике Крым. «И это мы еще не все проверили», - отметил А.СЕНЧЕНКО.

По его словами, в связи с этим крымский БЮТ подготовил соответствующие обращения в прокуратуру АРК, в Главное управление СБУ в Крыму, а также во все окружкомы.