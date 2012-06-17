На выборах в Греции лидируют правоцентристы

Об этом свидетельствуют первые официальные данные греческого МВД, которое отвечает за проведение выборов в стране, передает РИА Новости.

Правоцентристы выступают за соблюдение соглашений Греции с кредиторами из ЕС и МВФ и поиск компромиссов с кредиторами, в то время как леворадикалы требуют отменить это соглашение.

После обработки 19,98% голосов, "Новая демократия" получает 30,95% голосов, леворадикальная коалиция Сириза 25,5%, левоцентристская партия ПАСОК 13,38%.

Явка составила 59% голосов, что является низким показателем для Греции.

Ранее опросы на выходе с избирательных участков показали, что правоцентристы лидируют с небольшим отрывом и смогут возобновить правящую коалицию с ПАСОК, существовавшую до мая 2012 года.

Ответственное за подсчет результатов выборов министерство внутренних дел распространило официальные оценки результатов выборов по результатам с 3,7 тысяч избирательных участков (18% голосов).