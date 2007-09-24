Томенко хочет, чтобы Ющенко расставил точки над “і”

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до дня выборов обнародовать свою позицию относительно того, сторонником какой коалиции он является.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Президент как человек, который позиционирует себя с “Нашей Украиной”, должен был бы расставить точки над “і”, поскольку позицию лидеров этой политической силы мы слышим, а Президент дает люфт для возможных других конфигураций”, - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что возможность формирования широкой коалиции противоречит соглашению, которое было подписано между БЮТ и блоком «Наша Украина – Народная самооборона».

По его словам, в зависимости от результатов выборов возможны различные конфигурации парламентской коалиции. В частности, сказал Н.ТОМЕНКО, “возможна такая конфигурация, которая поставит под сомнение формирование демократической коалиции”.

Он отметил, что если в Верховную Раду пройдут три политические силы – Партия регионов, БЮТ и НУ-НС, - то вероятнее всего, что будет создана коалиция между БЮТ и НУ-НС.

При этом, заметил Н.ТОМЕНКО, если в ВР попадут 4 политические силы – Партия регионов, БЮТ, НУ-НС и КПУ, - то существует значительная вероятность создания коалиции между Партией регионов и КПУ.

Но при этом, по его словам, не исключено, что часть НУ-НС будет выступать за создание широкой коалиции с этими двумя политическими силами.

“Если в парламент попадут 5 политических сил, включая Блок Литвина, то тогда ситуация вообще становится непрогнозируемой, поскольку это дает сторонникам широкой коалиции от НУ-НС (возможность) маневрировать различными способами”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, Блок Литвина войдет в коалицию именно с Партией регионов. Он объяснил это тем, что Блок Литвина финансируют мощные бизнесмены, которые будут влиять на принятие политических решений. “И это будет братская им политическая сила – Партия регионов”, - отметил Н.ТОМЕНКО.