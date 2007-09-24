Договорятся ли БЮТ и НУ-НС о едином кандидате на мэра Киева? (опрос)

В случае проведения досрочных выборов мэра Киева, блоки Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона» не смогут выдвинуть единого кандидата на эту должность.

Об этом свидетельствует результаты экспертного опроса, проведенного Агентством моделирования ситуаций, которыми располагает УНИАН.

В частности, экспертам предлагалось оценить вероятность выдвижения единого кандидата от двух «оранжевых» блоков, а также спрогнозировать возможные кандидатуры на должность мэра столицы от других политических сил.

Согласно результатам опроса, наиболее вероятной кандидатурой от БЮТ эксперты называют Николая ТОМЕНКО. В то же время, некоторые эксперты считают, что в результате проведения политических консультаций таким кандидатом может стать и Виталий КЛИЧКО. Что же касается блока НУ-НС, то подавляющее большинство экспертов считает, что кандидатом от этой политической силы станет Юрий ЛУЦЕНКО. Правда, некоторые из них заявили о возможности баллотирования от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

В отношении Партии регионов мнения экспертов разделились почти поровну. Незначительное большинство считает, что Партия регионов на возможных досрочных выборах поддержит действующего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. В то же время, почти половина опрошенных экспертов считает, что «регионалы» способны выдвинуть собственного кандидата - нардепа Василия ГОРБАЛЯ. Относительно же гипотетического кандидата от Блока Литвина, опрошенные эксперты были единодушны - им станет Виктор ПИЛИПИШИН.

***В ходе опроса было опрошено 23 политолога, политтехнолога и журналиста, среди которых - представители ведущих аналитических структур, профильных кафедр Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, Национального университета «Киево-Могилянская академия», а также ведущих СМИ.