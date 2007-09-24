Мороз рассказал дипломату о ”колоссальной опасности”

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО нужны «не выборы, а хаос», чтобы потом были основания для принятия на референдуме новой редакции Конституции с расширением полномочий главы государства. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ во время встречи с бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Вильямом МИЛЛЕРОМ.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь А.МОРОЗА Виктория ШВЕДОВА, во время встречи А.МОРОЗ отметил, что «настолько реакционного поворота, как сегодня, в Украине за 16 лет не было». «Это реакционный поворот от демократии к авторитаризму, от уважения к Конституции – к ее пренебрежению. Это колоссальная опасность», - отметил председатель ВР.

По словам А.МОРОЗА, его очень беспокоит то, «что во главе этих деструктивных процессов стоит Президент Украины». При этом он выразил мнение, что «сегодня идет подготовка к обеспечению фальсификации результатов выборов». «Задача поставлена таким образом, чтобы в Верховную Раду пришли три политические силы, чтобы потом власть разделить между собой», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, один из вариантов – "Наша Украина" и Партия регионов объединяются на основе интересов бизнес-структур и делают БЮТ оппозицией. Кроме того, как вариант, он назвал также объединение Партии регионов и БЮТ, «чтобы бороться за президентскую должность». При этом А.МОРОЗ добавил: «Хотя это маловероятный вариант».

Кроме того, А.МОРОЗ выразил обеспокоенность тем, что голоса 5-7 млн. людей, проживающих за рубежом, могут быть использованы в поддержку одной из политических сил. Он отметил, что, учитывая искусственно созданный прецедент для проведения выборов, уровень использования административного ресурса, намерение реализовать сценарий о признании новоизбранного парламента неправомочным, говорить об объективности кампании не приходится.

«Объективно, по результатам гонки, есть все возможности сохранить нынешнюю коалицию и расширить ее за счет «Нашей Украины», - сказал А.МОРОЗ. В то же время, добавил он, «все зависит от того, к каким действиям перейдет Секретариат Президента, окружение Виктора ЮЩЕНКО».

В.МИЛЛЕР, в свою очередь, отметил, что перед лидерами Украины стоит чрезвычайно сложная задача, которая заключается в нахождении легитимного конституционного компромисса.