НУ-НC собрал 5 млн. подписей за отмену депутатской неприкосновенности

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” собрал уже 5 млн. подписей граждан за отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Политсовета стороны НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, подписи ставили не только сторонники блока НУ-НС, что в очередной раз говорит о правильности шага, который сделают в новом парламенте демократические силы, отменив депутатскую неприкосновенность и депутатские льготы.

«Мы настаиваем, что во времени это должно быть первым вопросом», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, будут отменены все депутатские льготы, среди которых, в частности, предоставление материальной помощи депутату в размере его зарплаты до момента его трудоустройства на новом месте; выплата 12-месячных окладов во время выхода депутата на пенсию; одноразовая помощь в случае прекращения полномочий Верховной Рады; бесплатный проезд; материальное и социально-бытовое обеспечение; бесплатное жилье с правом приватизации; денежная компенсация для создания бытовых условий для народного депутата и членов его семьи и тому подобное.

В то же время на пресс-конференции лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что представленный на днях правительством Виктора ЯНУКОВИЧА проект бюджета на 2008 год включает в себя расходы на содержание народных депутатов. Это, по его словам, в очередной раз свидетельствует о популистских заявлениях Партии регионов, в том числе относительно отмены депутатской неприкосновенности и льгот.

Вместе с тем лидеры блока НУ-НС на пресс-конференции информировали, что одной из главных задач новой ВР будет формирование новой социальной политики.

Так, в частности, минимальная зарплата вырастет до 600 грн., средняя – до 2 тыс. 100 грн. При рождении ребенка средства семье будут выплачены сразу в размере 40%, а остальные на протяжении года будут платиться ровными частями.

Также планируется на 35% повысить пенсию путем увеличения коэффициента начисления и учета трудового стажа.

Кроме того, планируется в социальной программе предусмотреть строительство социального жилья, в том числе для специалистов, которые будут работать в сельской местности.

Как заверили лидеры блока, все эти средства будут предусмотрены в бюджете на следующий год.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что предложенный правительством нынешний проект бюджета-2008 в Верховной Раде шестого созыва принят не будет.

В свою очередь Николай КАТЕРИНЧУК отметил, что НУ-НС вместе с Блоком Юлии ТИМОШЕНКО окончательно сформирует программу социально-экономического развития Украины на ближайшие 5 лет. Он отметил, что Украина нуждается в модернизации, поскольку сейчас она живет за счет тех мощностей, которые были созданы в советские времена, что сегодня не дает стране возможности развиваться.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК высказался за то, чтобы вместе с бюджетом на следующий год парламентом был принят разработанный проект Налогового кодекса.

Лидеры блока заверили, что все социально-экономические предложения будут выполнены демократическими силами.