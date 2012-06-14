Яценюк: с террористами можно вести переговоры, а с "регионалами" - нет

Об этом он заявил в программе «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале ТВi.

Обращаясь к В.Януковичу, секретарю СНБО Андрея Клюеву, он сказал, что в случае, если будут сфальсифицированы выборы, то персонально для каждого из тех, кто при власти, это станет «последней уже точкой».

«Абсолютно понятно, что недемократичность выборов - это введение персональных санкций против Президента и его окружения, высших должностных лиц и тех людей, которые задействованы сегодня в коррупции и в фальсификации выборов», - сказал А.Яценюк.

По его словам, сегодня уже кандидаты-мажоритарщики «от партии власти начали процесс фальсификации выборов», поскольку они «раздают по 100-200 гривень», чтобы таким образом скупить голоса избирателей.

А.Яценюк утверджает, что оппозиция будет «бороться за каждый голос и за демократичность этих выборов, потому что мы знаем: если выборы будут демократическими, мы сможем их выиграть».

В то же время он признает, что абсолютно демократичными выборы не могут быть «в силу того, что Юлия Тимошенко и другие оппозиционные лидеры находятся за решеткой, куда их бросила нынешняя власть».

«Их (выборы - УНИАН) можно признать частично демократическими, если будет выполняться закон», - сказал А.Яценюк.

Отвечая на вопрос о том, что с ним власть хотела бы договориться, но этого не произошло, он заявил: «Даже с террористами можно вести переговоры, с Партией регионов переговоры вести невозможно».

«О чем мне с ними договариваться? О том, как они разворовывают страну, о том, что они сажают своих политических оппонентов в тюрьму, о том, что они стали самыми богатыми людьми на территории Европы за последние несколько лет? Какой у нас может быть предмет разговора с Януковичем и с теми, кто возле него?» - спросил А.Яценюк.