Регионалы признались, зачем вышли на Майдан
10:22, 24 сентября 2007Политика
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...и кивают на БЮТ
|Василий Горбаль
По его словам, монтаж сцены завершится 27 сентября, а 28 сентября на Майдане будет "митинг - праздничный концерт для киевлян". В.Горбаль также заверил, что сцена устанавливается в рамках законодательства, и "в рамках закона 28 сентября на ней уже не будет никакой атрибутики".
В.Горбаль также сообщил, что сторонники Партии регионов, которые находятся на Майдане Независимости, "исключительно из Киева".
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