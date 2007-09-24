Регионалы признались, зачем вышли на Майдан

Партия регионов установила сцену на Майдане Независимости в Киеве в ответ на установку Блоком Юлии Тимошенко сцены на Софийской площади. Об этом РБК-Украина заявил руководитель киевского штаба Партии регионов Василий Горбаль. На вопрос, в связи с чем Партия регионов возвела сцену на Майдане, он ответил: "БЮТ стоит на Софийской площади. Вы сначала зайдите на Софийскую площадь, а потом мне задайте вопрос".

По его словам, монтаж сцены завершится 27 сентября, а 28 сентября на Майдане будет "митинг - праздничный концерт для киевлян". В.Горбаль также заверил, что сцена устанавливается в рамках законодательства, и "в рамках закона 28 сентября на ней уже не будет никакой атрибутики".

В.Горбаль также сообщил, что сторонники Партии регионов, которые находятся на Майдане Независимости, "исключительно из Киева".