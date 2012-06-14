Регионалы в Страсбурге хлопнули дверью
13:53, 14 июня 2012Политика
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Члены Партии регионов покинули заседание межпарламентского комитета «Украина-ЕС".
|Геращенко сообщила, что ПР покинула заседание в Страсбурге
"Ну вот, члены Партии регионов покинули заседание межпарламентского комитета «Украина-ЕС" из-за несогласия, что в общей резолюции есть несколько пунктов, которые обращают внимание на необходимость выполнять резолюцию ЕП, избавиться от выборочного правосудия и снова привлечь внимание к делам Юли и Юры", - написала она.
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