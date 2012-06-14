Регионалы в Страсбурге хлопнули дверью

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

"Ну вот, члены Партии регионов покинули заседание межпарламентского комитета «Украина-ЕС" из-за несогласия, что в общей резолюции есть несколько пунктов, которые обращают внимание на необходимость выполнять резолюцию ЕП, избавиться от выборочного правосудия и снова привлечь внимание к делам Юли и Юры", - написала она.